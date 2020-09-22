"Довго йшли переговори, було якесь напруження. Я радий, що нарешті все владналося. Це виклик самому собі, хочу перевірити, наскільки я зможу і наскільки у мене вийде. Хочу спробувати новий етап у відкритому чемпіонаті, за яким дивляться і стежать.

Філіппов офіційно став гравцем Сент-Трюйдена

Радився з хлопцями з Десни, з Андрієм Тотовицьким, який грав тут. Дякую також Ромі Безусу, я зателефонував йому, спасибі йому за допомогу. Він грав в цьому клубі, тому все розповів, як тут все влаштовано, де краще облаштуватися. Я завжди можу написати або зателефонувати йому і він мені допоможе. Прийшов час нових викликів, з нетерпінням чекаю роботи в новому клубі", – сказав Філіппов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Олександр перейшов у бельгійський Сент-Трюйден. У минулому сезоні УПЛ форвард провів 30 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 4-ма асистами. Філіппов зумів стати справжньою сенсацією Прем'єр-ліги.

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