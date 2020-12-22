"Думаю, багато в чому вплинуло те, що в команду прийшов новий тренер. У нас були невтішні результати, далі відступати, як то кажуть, було нікуди, тому всі розуміли, що потрібно в цьому матчі докласти максимум зусиль, щоб виграти у суперника.

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В останніх іграх нам не щастило, ми створювали моменти, але м'яч не йшов у ворота, а самі пропускали голи. Цього разу, в грі із Зюлте-Варегемом, на щастя, все склалося успішно, і ми здобули три очки. Команда строго зіграла в захисті, не пропустила, а в атаці реалізувала свої моменти.

Було завдання допомогти команді розвинути успіх, ми до цього часу вигравали 1:0. Не важливо, скільки хвилин я проводжу на полі, 15, 20 або 30, завжди ставлю завдання максимально бути корисним Сент-Трюйдену. Були вільні зони, добре, що ми забили другий гол і виграли матч", – зазначив Філіппов у коментарі Команда№1.

До слова, українець провів 13 матчів у складі Сент-Трюйдена у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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