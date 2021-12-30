"Якщо порівнювати з українською Прем'єр-лігою, то в Бельгії футбол більш інтенсивний і в ньому більше боротьби, більше силового футболу. У чемпіонаті Бельгії багато хороших технічних гравців, які справді виділяються.

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Це цікавий чемпіонат. Тут навіть відразу не визначиш, коли аутсайдери Суперліги грають з лідерами. Дуже багато рівних матчів. Тут такого немає, що впевнений на сто відсотків в перемозі лідера над аутсайдером. Остання команда без проблем може обіграти лідера на виїзді", – сказав Філіппов в інтерв'ю Sport.ua.

Зауважимо, Сент-Трюйден українця розташувався на передостанній сходинці після 19 турів. Олександр Філіппов 11 разів з'являвся на полі у футболці "канарок", записав до свого активу один гол та чотири асисти.

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