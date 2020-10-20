"Приємно було забити, але радості особливої не було, тому що до того моменту Сент-Трюйден програвав 0:5. Моя задача просто забивати голи, і не важливо, які вони.

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Звичайно, незвично закінчувати гру із таким рахунком. Я вже й не пам'ятаю, коли матч за участі моєї команди закінчувався з таким рахунком. Таке було ще, напевно, в Першій лізі. Але найболючіше, що програли, а не виграли з таким великим рахунком.

Мене привітали рідні та друзі з дебютним голом. Всі свої голи я присвячуючи своїй родині. Кожен мій гол для них", – поділився Філіппов у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Сент-Трюйден із українцем у складі розгромно поступився Беєрсхоту (3:6), а Філіппов відзначився елегантним голом.

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