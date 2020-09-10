"Було видно, що ігри важкі, була тривала перерва. Фізично трохи втомилися, десь хвилювалися. Але дійсно молодці, обіграли швейцарців по ділу.

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Проте з Іспанією грати вже було важкувато. Суперник, напевно, правильно побудував гру, високо пресингував, змушував нас помилятися і ранній гол окрилив іспанців. Тому такий великий рахунок. Але нічого страшного, трагедії ніхто не робить. Спокійно, з холодною головою треба підійти до решти матчів. В України велике майбутнє, тому все вийде.

У будь-якому разі, кожен мріє одягнути синьо-жовту футболку і захищати честь своєї країни. Але поки що я розумію, що, напевно, не на тому рівні, щоб грати у національній збірній. Тому все попереду, буду намагатися, прагнути. А там вже як вийде", – сказав Філіппов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, форвард у складі Десни став одним з найкращих бомбардирів УПЛ у минулому сезоні, наколотивши 16 голів у 29 матчах, проте так і не отримав запрошення від тренерського штабу "синьо-жовтих".

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