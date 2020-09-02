"Я спокійно до цього ставлюся. Нічого страшного в цьому немає. Головне, працювати. Якщо буду продовжувати в тому ж дусі, то, напевно, швидше за все, і викличуть. Тому буду продовжувати працювати.

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Чого очікую від матчів збірної України у Лізі націй? Хорошої гри і що тренерський штаб дасть більше можливостей новим гравцям проявити себе, зарекомендувати. І, звичайно, перемог.

Чи підготував пісню на випадок дебюту в збірній? Ні, до цього не готуюся. Якщо себе побачу в списку, тоді вже буду про щось думати. Заздалегідь про це думати не хочу", – зазначив Філіппов у інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, форвард у складі Десни став одним з найкращих бомбардирів УПЛ в минулому сезоні, наколотивши 16 голів у 29 матчах – більше лише у Жуніора Мораєса.

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