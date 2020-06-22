Філіппов мріє про Лігу чемпіонів та збірну України – форвард Десни у топі бомбардирів УПЛ

Нападник Десни Олександр Філіппов розраховує потрапити до колективу Андрія Шевченка.

"Хочеться пограти у Лізі чемпіонів. Розумію, що це буде важко, але як би там не було.

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Хотілося б і дебютувати за збірну України. Навіть не для того, щоб вийти раз на 10 хвилин з якоюсь командою і сказати "Фух, я дебютував". Ні, хочу бути потрібним своїй країні, показувати відповідний рівень футболу і рости. Тоді я буду задоволений", – заявив Філіппов для ТК Футбол.

Після 27-ми турів УПЛ форвард Десни з 15-ма голами посідає другу сходинку у рейтингу бомбардирів, поступаючись лише нападнику Шахтаря Жуніору Мораєсу (19).

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