Форвард Десни Олександр Філіппов мав варіанти продовження кар'єри у Португалії та Іспанії.

Філіпповим активно цікавилися португальский Ріу Аве та іспанський Леганес, повідомляє Бомбардир з посиланням на власні джерела.

Філіппов у Сент-Трюйден – відома сума потенційного трансферу форварда Десни

Деталі можливих трансферів невідомі, проте вже найближчим часом бельгійський Сент-Трюйден має оголосити про підписання форварда Десни. ЗМІ оцінюють такий трансфер в 1-1,5 млн євро.

Олександр Філіппов став відкриттям минулого сезону УПЛ – форвард провів 30 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 4-ма асистами. За підсумками минулого розіграшу чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден фінішував на 12 сходинці.

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