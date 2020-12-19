Ліга Жупіле, 17-й тур

Зюлте-Варегем – Сент-Трюйден – 0:2

Голи: Сузукі, 57, Кауфріз, 90+3

Олександр Філліпов розпочинав матч у запасі. Проте, команда і без нього демонструвала непоганий атакувальний футбол. Сент-Трюйден закономірно вийшов вперед, хоч це і сталось в середині другого тайму.

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За декілька хвилин на полі з'явився український форвард та посприяв другому взяттю воріт Варегема. Олександр швидко зорієнтувався у ситуації та віддав гольовий пас на одноклубника – той ефектно перекинув голкіпера суперника. До слова, для Філіппова це був 4 асист у 11 матчах Ліги Жупіле.

0:2 – Сент-Трюден виграв важливий поєдинок, але залишився на передостанній сходинці з 14 очками. Варегем йде чотирнадцятим, маючи в активі 18 пунктів.

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Асист Філіппова: