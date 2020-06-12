Філіппо Індзагі зізнався, що Роналду та Мессі його дратують

Колишній бомбардир Ювентуса та Мілана Філіппо Індзагі поділився думками щодо досягнень Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

"Я завжди наводжу приклад Кріштіану Роналду в роздягальні, оскільки знаю, як він тренується.

Як у молоді роки: Індзагі-старший оформив ефектний гол та емоційно відсвяткував взяття воріт

Однак, я трохи серджусь на нього та Мессі. Через них складається враження, що ми з Раулем забили мало м'ячів у єврокубках", – цитує екс-форварда Football Italia.

До слова, Філіппо Індзагі забив 70 голів у 115-ти матчах за Парму, Ювентус і Мілан у єврокубках. Нині він працює головним тренером італійського Беневенто, який із 20-очковим відривом лідирує у Серії B.

Індзагі з Дель П'єро об'єднали Мілан та Ювентус – знамениті кривдники Динамо одночасно попрощалися з великим футболом