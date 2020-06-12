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Філіппо Індзагі зізнався, що Роналду та Мессі його дратують

15:39 20 Читать на русском
Філіппо Індзагі зізнався, що Роналду та Мессі його дратують
Філіппо Індзагі / LaPresse

Колишній бомбардир Ювентуса та Мілана Філіппо Індзагі поділився думками щодо досягнень Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

"Я завжди наводжу приклад Кріштіану Роналду в роздягальні, оскільки знаю, як він тренується.

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Однак, я трохи серджусь на нього та Мессі. Через них складається враження, що ми з Раулем забили мало м'ячів у єврокубках", – цитує екс-форварда Football Italia.

До слова, Філіппо Індзагі забив 70 голів у 115-ти матчах за Парму, Ювентус і Мілан у єврокубках. Нині він працює головним тренером італійського Беневенто, який із 20-очковим відривом лідирує у Серії B.

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