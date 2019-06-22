Філіппо Індзагі очолить Беневенто, – Ді Марціо

Філіппо Індзагі близький до повернення на тренерську роботу. Невдовзі чемпіон світу-2006 повинен очолити клуб Серії B Беневенто.

45-річний фахівець невдовзі відновить кар'єру, запевняє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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За його інформацією, Індзагі-старший уже домовився про розірвання контракту з Болоньєю, яку тренував у сезоні 2018/19. Попри звільнення у січні, "червоно-сині" продовжували виплачувати зарплату екс-форварду Ювентуса та Мілана. Тепер він отримав право підписувати новий контракт.

Очікується, що Філіппо Індзагі очолить Беневенто. У минулому сезоні "відьми" фінішували 3-ми в Серії B, але програли у півфіналі плей-офф за місце у вищому дивізіоні.

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