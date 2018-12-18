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Філіпе Луїс вибув на 2 тижні через травму

14:37 47 Читать на русском
Філіпе Луїс вибув на 2 тижні через травму
Філіпе Луїс / соцмережі

Захисник Атлетіко Філіпе Луїс пропустить 2 тижні через пошкодження.

Філіпе Луїс отримав травму стегнової кістки і вибув на 2 тижні, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

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МРТ показало, що у нього пошкодження м'яза на боковому стегні, тобто, це не та сама травма, яка була у бразильця в листопаді після матчу Ліги чемпіонів з Монако.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Атлетіко зустрінеться з туринським Ювентусом.

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Теги
Іспанія Філіпе Луїс Філіпе Луїс Атлетіко Атлетіко
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