Філіпе Луїс попрощався з Атлетіко – бразилець повернеться на батьківщину

Оборонець Філіпе Луїс завершив свої виступи за мадридський Атлетіко.

Досвідчений бразилець під час спеціальної церемонії попрощався з "матрацниками". Про це повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

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"Я пережив чудові моменти тут. Сьогодні – не сумний день. Це щасливий день, оскільки я віддався повністю цьому клубу", – заявив Філіпе Луїс.

Нагадаємо, захисник виступав за Атлетіко з 2010 року, а сезон 2014/15 Філіпе Луїс провів у Челсі. З мадридським клубом 33-річний оборонець став чемпіоном Іспанії, володарем Кубка та Суперкубка Іспанії, двічі перемагав у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА.

Очікується, що незабаром він підпише 2-річний контракт із бразильським Фламенго.