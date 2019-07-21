toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО ГАРЕТ БЕЙЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Філіпе Луїс попрощався з Атлетіко – бразилець повернеться на батьківщину

13:36 210 Читать на русском
Філіпе Луїс попрощався з Атлетіко – бразилець повернеться на батьківщину
Філіпе Луїс попрощався з Атлетіко – бразилець повернеться на батьківщину / ФК Атлетіко

Оборонець Філіпе Луїс завершив свої виступи за мадридський Атлетіко.

Досвідчений бразилець під час спеціальної церемонії попрощався з "матрацниками". Про це повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

Барселона відмовилася від трансферу Філіпе Луїса

"Я пережив чудові моменти тут. Сьогодні – не сумний день. Це щасливий день, оскільки я віддався повністю цьому клубу", – заявив Філіпе Луїс.

Нагадаємо, захисник виступав за Атлетіко з 2010 року, а сезон 2014/15 Філіпе Луїс провів у Челсі. З мадридським клубом 33-річний оборонець став чемпіоном Іспанії, володарем Кубка та Суперкубка Іспанії, двічі перемагав у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА.

Очікується, що незабаром він підпише 2-річний контракт із бразильським Фламенго.

blog_ava
Баварія – Реал – 3:1 – відео голів та огляд матчу
09:10
1612
Теги
Трансфери Філіпе Луїс Філіпе Луїс Атлетіко Атлетіко Іспанія Фламенго Фламенго Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
3
год
:
21
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук