Філіпе Луїс не домовився з Атлетіко про новий контракт та покине команду, – Marca

Захисник мадридського Атлетіко Філіпе Луїс влітку, ймовірно, змінить клубну прописку.

Оборонець та клуб не збираються продовжувати контракт, який втрачає свою силу влітку 2019 року, повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

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Відтак, Філіпе Луїс вже на початку наступного року зможе вести переговори з іншими командами та підписати попередній контракт.

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Нагадаємо, бразильський захисник виступає за Атлетіко з 2010 року, щоправда сезон 2014/15 Філіпе Луїс провів у Челсі. З мадридським клубом 33-річний центрбек став чемпіоном Іспанії, володарем Кубка та Суперкубка Іспанії, двічі перемагав у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА.