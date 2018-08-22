Філіпе Луїс може перейти в ПСЖ за 30 млн євро

ПСЖ хоче придбати захисника Атлетіко Філіпе Луїса, але іспанський клуб прагне отримати 30 млн євро.

Атлетіко дозволить захиснику Філіпе Луїсу покинути клуб, але не менше, ніж за 30 млн євро, повідомляє Marca.

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Бразилець потрапив у сферу інтересів Парі Сен-Жермен, який прагне підсилити позицію лівого вінгбека. Проте, "рохібланкос" хочуть зберегти 33-річного гравця в своєму складі.

Цього літа ПСЖ не був активним під час трансферного вікна, підписавши Джанлуїджі Буффона в статусі вільного агента.

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