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Філіпе Луїс близький до переходу в Борусію Д

16:30 251 Читать на русском
Філіпе Луїс близький до переходу в Борусію Д
Філіпе Луїс / фото з відкритих джерел

Захисник Атлетіко Філіпе Луїс, найімовірніше, продовжить кар'єру в Німеччині.

Іспанська журналістка Таня Мартін у Twitter повідомила, що 33-річний оборонець "матрацників" близький до переходу в Борусію Д.

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"Філіпе Луїс досяг принципової домовленості з Борусією Д. Залишилось кілька деталей, які треба узгодити, але загалом усе йде по плану", – написала Мартін.

Зазначимо, що бразилець перейде у Борусію Д на правах вільного агента, адже влітку поточного року у Луїса закінчується контракт з Атлетіко.

Захисник виступає за Атлетіко з літа 2010 року, при цьому провів сезон 2014/15 у складі Челсі, звідки через рік повернувся в мадридський клуб.

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