Філліп Коку повернувся до роботи після дворічної перерви. 51-річний фахівець очолив Вітесс, який втратив тренера - Томас Летч пішов на підвищення до німецького Бохума. Про це інформує офіційний сайт клубу. Летч залишив по собі в Арнемі чудове враження: він дійшов з командою до фіналу національного Кубка і вивів Вітесс до Ліги конференцій.

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Останнім клубом, який тренував Коку, був Дербі Каунті два роки тому. Тоді нідерландського фахівця було звільнено у зв'язку з незадовільними результатами. До цього в нього не задалося у Фенербахче.

До турецького періоду тренерської кар'єри Коку тренував ПСВ, і виграв із командою три чемпіонські титули.

Сам Коку раніше виступав за Вітес. З 1990 по 1996 Філіп провів за команду 137 матчів і забив 25 голів.

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