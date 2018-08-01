Філімонов: Я радий стати частиною Вентспілса

Екс-півзахисник Чорноморця та Карпат Артем Філімонов поділився враженнями від переходу в латвійський Вентспілс.

"Дуже радий стати частиною такої відомої в футбольному світі команди. Якщо хтось із уболівальників думає, що Вентспілс, латвійський клуб, мало кому відомий, то я запевняю вас, що це помилка. До Вентспілса ставляться з великою повагою, його знають, і для мене честь виступати за такий серйозний клуб.

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У мене були інші пропозиції, але я впевнений, що зробив правильний вибір. Крім усього іншого, знайомий з латвійським футболом, знаю деяких футболістів, і всі вони завжди відгукувалися про Вентспілс тільки в позитивному ключі", – цитує Філімонова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, останні півроку Артем Філімонов виступав у чемпіонаті Білорусі, де в складі Гомеля провів десять матчів.

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