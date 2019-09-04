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Філ Невілл може очолити жіночу збірну США

07:30 675 Читать на русском
Філ Невілл може очолити жіночу збірну США
Філ Невілл / Reuters

Колишній універсал Манчестер Юнайтед і Евертона Філ Невілл може стати головним тренером жіночої збірної Сполучених Штатів. Нині він працює із англійськими футболістками.

42-річний фахівець може перебратися за океан, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, Невілл-молодший – один із претендентів на вакантну посаду керманича жіночої збірної США. Там він може замінити Джіл Елліс, яка після тріумфального ЧС-2019 вирішила покинути національну команду. Сам Невілл вже встиг заявити, що наразі зосереджений на роботі з англійської командою.

До слова, Філ Невілл розпочав тренерську діяльність у 2015 році, коли тимчасово виконував обов'язки наставника Солфорда. Пізніше він був асистентом свого брата Гарі в іспанській Валенсії, а з 2018-го перейшов у жіночий футбол і очолив збірну Англії. На цьогорічному Мундіалі англійки під його керівництвом фінішували 4-ми.

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Світ Жіноча збірна США Жіночий футбол Філ Невілл Філ Невілл
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