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Фігу відповів на чутки про роман з Гвардіолою у часи їхніх виступів за Барселону

20:17 1340 Читать на русском
Фігу відповів на чутки про роман з Гвардіолою у часи їхніх виступів за Барселону
Луїш Фігу та Хосеп Гвардіола / фото з відкритих джерел

Колишній гравець Барселони, Реала, Інтера та збірної Португалії Луїш Фігу заперечив чутки про романтичні стосунки з Хосепом Гвардіолою.

"Гвардіола був чудовим другом. Він мені дуже допоміг. Він був моїм сусідом по кімнаті, але нічого не було. Мені подобаються жінки.

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Чому жоден гравець Ла Ліги не є відкритим геєм? Футбол дуже жорстокий. Ти граєш кожні вихідні, а критикувати тебе будуть за це, а не за гру. Деякі футболісти приховують свою орієнтацію не через сором, а для захисту", – цитує Фігу Marca з посиланням на ICON.

Нагадаємо, Фігу та Гвардіола разом виступали за Барселону протягом п'яти років. У 2000-му португалець перейшов у Реал, а через рік Гвардіола переїхав у Серію А, підписавши контракт із Брешією.

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Теги
Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Луїш Фігу Барселона Барселона
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