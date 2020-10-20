"Дуже пишаюся своєю командою, тому що грати з Барселоною – приголомшливо. Я жив цим 25 років тому, це досвід на все життя. Цього року нам ще чекають матчі з Ювентусом. Це спогади, які залишаться з нами назавжди, тому потрібно насолодитися ними сповна.

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У 1993 ми обіграли чудову Барселону з рахунком 3:1, а потім вони нас перемогли 4:1. Для нас все це було в новинку. Коли приїхали на Камп Ноу, не повірили в розміри. Грати було непросто.

У сезоні 1997/98 все було по-іншому. Ми були більш досвідченими і впевненими. Ми перемогли 4:0. Пам'ятаю, говорив із Фігу після матчу, він мені сказав, що ми їх просто знищили. Ми не давали їм контролювати м'яч, створювали моменти. Це був відмінний момент для нас і українського футболу", – цитує Реброва AS.

Зазначимо, що Барселона зустрінеться з Ференцварошем 20 жовтня, початок о 22:00.

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