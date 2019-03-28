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Фігу розповів, хто повинен виграти "Золотий м'яч" – несподіваний вибір

11:00 1359 Читать на русском
Фігу розповів, хто повинен виграти "Золотий м'яч" – несподіваний вибір
Луїш Фігу / соцмережі

Легенда Реала Луїш Фігу розповів, хто на його думку заслуговує виграти "Золотий м'яч".

"Бути захисником – це майже бути голкіпером, виграти нагороду набагато важче, але Каннаваро вдалось.

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Все залежить від епізоду, але завдяки своїй якості "Золотий м'яч" має виграти Серхіо Рамос", – сказав Фігу Marca.

Нагадаємо, Фабіо Каннаваро був останнім захисником, який вигравав цю нагороду, після нього був Кака, а далі розпочалась 10-річна епоха Роналду-Мессі.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Луїш Фігу Золотий м'яч Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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