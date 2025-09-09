Легендарний португальський півзахисник Луїш Фігу, який виступав за Барселону та Реал, дав поради обом клубам щодо трансферу

Луїш Фігу у 2000 році спричинив скандал, перейшовши з Барселони в Реал. Легендарний португалець назвав двох гравців, переходи яких могли б викликати подібний резонанс.

Реал отримає потужне підсилення перед топовими матчами – зірка мадридців може повернутися раніше, ніж очікувалося

Як повідомляє Diario Sport, Фігу вважає, що якби Педрі покинув Барселону заради Реала, а у зворотному напрямку вирушив би Федеріко Вальверде, то скандал був би не меншим. Луїш наголосив, що це "надійні й важливі гравці у своїх командах".

Варто нагадати, що Реал виплатив клаусулу Барселоні за Луїша Фігу. Каталонський клуб нічого не міг вдіяти. Фанати "кулес" вважали трансфер португальця зрадою.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно