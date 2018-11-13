toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО

Фігу оцінив можливість трансферу Неймара в Реал

07:30 5 Читать на русском
Фігу оцінив можливість трансферу Неймара в Реал
Неймар / Reuters

Володар "Золотого м'яча-2000", колишній півзахисник мадридського Реала Луїш Фігу поділився думками щодо можливого переходу до складу "вершкових" форварда Парі Сен-Жермен Неймара.

"Якщо гравець не хоче бути в команді, то не думаю, що будь-який клуб збереже його. Я не знаю, що трапиться. Звісно, ПСЖ є дуже сильним клубом із фінансової точки зору.

Неймар, конкурент Зінченка та ще 7 футболістів, які виграли Кубок Лібертадорес і Лігу чемпіонів

Якщо ж казати про ринок гравців, то у футболі все можливо. Чи може Неймар поїхати до мадридського Реала? Це залежить від сторін і того, що дозволяє ринок. За нормальних умов я би сказав, що він може стати найкращим на планеті, оскільки є вражаючим футболістом, але він залежатиме від трофеїв", – розповів Фігу в коментарі Goal.com.

У сезоні 2018/19 Неймар у Лізі 1 провів 11 матчів, у яких забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Теги
Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Іспанія Франція Луїш Фігу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
15
год
:
27
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук