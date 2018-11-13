Фігу оцінив можливість трансферу Неймара в Реал

Володар "Золотого м'яча-2000", колишній півзахисник мадридського Реала Луїш Фігу поділився думками щодо можливого переходу до складу "вершкових" форварда Парі Сен-Жермен Неймара.

"Якщо гравець не хоче бути в команді, то не думаю, що будь-який клуб збереже його. Я не знаю, що трапиться. Звісно, ПСЖ є дуже сильним клубом із фінансової точки зору.

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Якщо ж казати про ринок гравців, то у футболі все можливо. Чи може Неймар поїхати до мадридського Реала? Це залежить від сторін і того, що дозволяє ринок. За нормальних умов я би сказав, що він може стати найкращим на планеті, оскільки є вражаючим футболістом, але він залежатиме від трофеїв", – розповів Фігу в коментарі Goal.com.

У сезоні 2018/19 Неймар у Лізі 1 провів 11 матчів, у яких забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач.