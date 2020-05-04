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Фігу обрав найкращого одноклубника в кар'єрі

4 травня 21:20 599 Читать на русском
Фігу обрав найкращого одноклубника в кар'єрі
Бекхем, Фігу та Рауль / фото із соцмереж

Колишній півзахисник збірної Португалії Луїш Фігу поділився думками щодо найкращого партнера, з яким йому пощастило разом виступати.

"Найкращий партнер під час кар'єри? Рауль, переможець.

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Він виграв так багато завдяки своєму характеру. Завжди знав, що робити та як рухатися на полі. Роналдо мав швидкість і міць, а в Рауля складно вибрати найкращі якості. Він був наділений усім потрохи, завжди забивав і робив результат", – цитує португальця FourFourTwo.

Нагадаємо, що Луїш Фігу грав пліч-о-пліч із Раулем у мадридському Реалі в 2000-2005 рр. У 2000-му знаменитий екс-хавбек здобув "Золотий м'яч".

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Рауль Рауль Гонсалес Бланко Луїш Фігу
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