Фігу назвав гравця, який вирішить результат протистояння Інтера і Мілана в Лізі чемпіонів
На думку Луїша Фігу, форвард Інтера Лаутаро Мартінес вирішить долю міланського протистояння в півфіналі Ліги чемпіонів.
"Я гордий тим, що грав за Інтер і гордий нинішньою командою, а також всім італійським футболом. Друге італійське протистояння в ЛЧ у сезоні – це показово.
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У міланському дербі може трапитися що завгодно, я грав у багатьох матчах. Усі вони були напруженими. Чекаю, що Інтер проведе сильні зустрічі і вийде у фінал. Хто може вирішити результат дуелі? Той, хто зазвичай робить різницю в атаці. Тому я називаю ім'я Лаутаро Мартінеса – деталі в ЛЧ мають значення, і аргентинський нападник може стати відповідним гравцем для цієї ролі. Він сильно подорослішав і додав", – цитує Фігу Gazzetta dello Sport.
Перший півфінал ЛЧ Мілан – Інтер буде зіграно в середу, 10 травня.
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