"Я гордий тим, що грав за Інтер і гордий нинішньою командою, а також всім італійським футболом. Друге італійське протистояння в ЛЧ у сезоні – це показово.

Піолі розповів про травму Леау – лідера Мілана довелося міняти вже на 10-й хвилині

У міланському дербі може трапитися що завгодно, я грав у багатьох матчах. Усі вони були напруженими. Чекаю, що Інтер проведе сильні зустрічі і вийде у фінал. Хто може вирішити результат дуелі? Той, хто зазвичай робить різницю в атаці. Тому я називаю ім'я Лаутаро Мартінеса – деталі в ЛЧ мають значення, і аргентинський нападник може стати відповідним гравцем для цієї ролі. Він сильно подорослішав і додав", – цитує Фігу Gazzetta dello Sport.

Перший півфінал ЛЧ Мілан – Інтер буде зіграно в середу, 10 травня.

Мілан провів ідеальну репетицію до півфіналу ЛЧ – шедевр Тео і помилка екс-зірки Шахтаря прибили Лаціо, Леау травмувався