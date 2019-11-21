toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

FIFPro розкритикувала УАФ за дискваліфікацію Тайсона: Це за межами розуміння

21:02 615 Читать на русском
FIFPro розкритикувала УАФ за дискваліфікацію Тайсона: Це за межами розуміння
Тайсон / Getty Images

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) відреагувала на рішення КДК УАФ дискваліфікувати хавбека Шахтаря Тайсона на один матч.

"Ми розчаровані рішенням УАФ дискваліфікувати Тайсона на один матч. Застосовувати санкції до жертви расової дискримінації – це за межами розуміння. Це грає на руку тим, хто пропагує таку огидну поведінку", – сказано в заяві FIFPro у твіттері організації.

Шахтар – Динамо: КДК УАФ пояснив, чому Тайсон отримав дискваліфікацію на один матч

Нагадаємо, КДК УАФ прийняв рішення дискваліфікувати Тайсона на один матч за непристойний жест на адресу вболівальників Динамо у матчі 14-го туру УПЛ. В той же час київський клуб за поведінку своїх фанатів оштрафований на 500 тисяч гривень та буде змушений провести один домашній матч без глядачів.

Традиція, олігархи та народне визнання: чому неонацизм на українських стадіонах залишиться непереможним?

blog_ava
Велика різниця між голами Мессі та Роналду: цифри, які "запалили" мережу після завершення відбору до Євро-2020
16:35
11225
Теги
УАФ КДК УАФ FIFPro Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) Тайсон Тайсон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
52
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук