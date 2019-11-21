FIFPro розкритикувала УАФ за дискваліфікацію Тайсона: Це за межами розуміння

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) відреагувала на рішення КДК УАФ дискваліфікувати хавбека Шахтаря Тайсона на один матч.

"Ми розчаровані рішенням УАФ дискваліфікувати Тайсона на один матч. Застосовувати санкції до жертви расової дискримінації – це за межами розуміння. Це грає на руку тим, хто пропагує таку огидну поведінку", – сказано в заяві FIFPro у твіттері організації.

Шахтар – Динамо: КДК УАФ пояснив, чому Тайсон отримав дискваліфікацію на один матч

Нагадаємо, КДК УАФ прийняв рішення дискваліфікувати Тайсона на один матч за непристойний жест на адресу вболівальників Динамо у матчі 14-го туру УПЛ. В той же час київський клуб за поведінку своїх фанатів оштрафований на 500 тисяч гривень та буде змушений провести один домашній матч без глядачів.

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