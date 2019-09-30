ФІФА зобов'язала Кардіфф заплатити за трансфер Сали – форвард загинув в авіакатастрофі

ФІФА винесла рішення у спорі валлійського Кардіффа та французького Нанта щодо переходу форварда Еміліано Сали минулої зими.

Керівництво "блакитних птахів" зобов'язане виплатити 5,3 млн фунтів за трансфер аргентинця, повідомляє BBC.

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Саме ця сума повинна була стати першим траншем за узгоджений перехід Сали до Кардіффа. У січні валлійці домовилися про купівлю нападника за 15 млн фунтів. Та під час перельоту з Франції до столиці Уельсу зірка Нанта загинув в авіакатастрофі.

Через це Кардіфф відмовився платити за трансфер, наполягаючи на тому, що "канарки" не виконали своїх зобов'язань, а сам Сала не був зареєстрований у статусі гравця англійської Прем'єр-ліги. Представники АПЛ нібито відмовилися реєструвати форварда, оскільки схема оплати за нього не відповідала вимогам змагань. Боси Нанта ці звинувачення відкинули.

До слова, ФІФА засекретила решту деталей свого рішення в інтересах обох клубів, тому наразі невідомо, чи зазначена сума компенсації є остаточною.

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