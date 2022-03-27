Мундіаль пройде в Катарі під спонсорство катарських компаній.

QatarEnergy став офіційним партнером ФІФА на чемпіонаті світу-2022, повідомляє офіційний сайт організації. Катарська компанія виступить спонсором турніру, а в обмін отримає рекламу.

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QatarEnergy – лідер ринку скрапленого природного газу. Це вже другий катарський спонсор чемпіонату світу після Qatar Airways.

Мундіаль відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року саме в Катарі. Вже 19 команд гарантували собі участь в турнірі. Україна поки що не завершила кваліфікацію через російське вторгнення.