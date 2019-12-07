ФІФА змінила місце проведення фіналу клубного чемпіонату світу

У зв’язку з неготовністю раніше заявленої арени прийняти матчі клубного чемпіонату світу дійство перенесуть на інший стадіон.

Вирішальні матчі клубного чемпіонату світу, які мали пройти на новозбудованій арені Education City Stadium у столиці Катару Досі, перенесено, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації футболу.

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40-тисячний стадіон мав прийняти півфінальний матч Ліверпуля, а також поєдинок за третє місце і фінал турніру. І хоча роботи по будівництву стадіону вже завершено, проте він не встиг пройти всі необхідні перевірки для того, аби отримати дозвіл на проведення ігор. Як наслідок, вищезгадані матчі пройдуть на міжнародній арені у Халіфі.

Нагадаємо, у клубному чемпіонаті світу приймуть участь: Ліверпуль (Англія), Фламенго (Бразилія), Аль-Хіляль (Саудівська Аравія), Монтеррей (Мексика), Есперанс (Туніс), Єнген Спорт (Нова Каледонія) та Аль-Садд (Катар). Турнір пройде з 11-го до 21 грудня в Катарі. Минулорічним переможцем турніру став Реал Мадрид, який здобував Кубок тричі поспіль.

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