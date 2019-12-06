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ФІФА затвердила список українських арбітрів, які працюватимуть на міжнародних матчах у 2020 році

13:58 88 Читать на русском
ФІФА затвердила список українських арбітрів, які працюватимуть на міжнародних матчах у 2020 році
Віктор Копієвський (в центрі) з асистентами / Фото ФК Карпати

Понад 30 українських арбітрів отримали право на обслуговування міжнародних матчів наступного року.

Повний перелік обраних суддів з'явився на офіційному сайті УАФ.

Копієвський здобув нагороду найкращого українського арбітра 2019 року

Арбітри: Євгеній Арановський, Микола Балакін, Сергій Бойко, Ярослав Козик, Віктор Копієвський, Віталій Романов, Денис Шурман.

Асистенти арбітра: Ігор Альохін, Володимир Висоцький, Володимир Володін, Олександр Жуков, Олександр Корнійко, Валентин Куцев, Віктор Матяш, Віктор Нижник, Андрій Скрипка, Семен Шлончак.

Разом із суддями жіночого та пляжного футболу список українських арбтрів ФІФА на 2020 рік налічує 31 представника.

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