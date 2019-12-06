ФІФА затвердила список українських арбітрів, які працюватимуть на міжнародних матчах у 2020 році

Англія — 13:18 363
-
Челсі скоротили трансферний бан – Лемпард зможе підписувати нових гравців вже у січні
-
Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікендуСвіт — 09:00 3311
-
Польща – Україна: суперник команди Шевченка міняє плани щодо матчуЄвро-2020 — 5 груд 25897
-
Евертон звільнив Сілву з посади головного тренераАнглія — 5 груд 1274
-
"Вражаючий трансфер у топ-клуб": європейські ЗМІ про новачка Динамо – син скандального гравця забивав АнгліїУкраїна — 5 груд 17682