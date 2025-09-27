ФІФА підготувала нововведення для молодіжного чемпіонату світу U-20, який стартує в Чилі сьогодні, 27 вересня. Турнір за участю 24 збірних стане майданчиком для випробування "зеленої картки" – інновації, що має на меті зробити арбітраж більш справедливим.

Зелена картка не буде в руках арбітрів – її використання передбачене для головних тренерів команд. Вони зможуть двічі за матч використати "челендж", подібно до практики в американській НФЛ, аби переглянути суперечливі епізоди. Йдеться про ситуації, які зазвичай підлягають VAR: призначення чи скасування пенальті, показ червоної картки, зарахування або не зарахування голів, а також випадки, коли суддя помилково попередив не того гравця.

Ця система є частиною розширеного комплексу Video Review System. Її вже тестували раніше – на молодіжному турнірі Blue Star Youth Championship у Цюриху та на жіночому чемпіонаті світу U-20 у Колумбії.

Нагадаємо, що на турнірі виступає збірна України U-20. Перший матч за участі "жовто-блакитних" Південна Корея – Україна відбудеться сьогодні, 27 вересня. Початок гри – о 23.00 за київським часом.

