ФІФА попросила, щоб усі 211 країн-членів Організації вшанували пам'ять Дієго Марадони. Світова федерація закликала, щоб перед кожним матчем, які проходитимуть на цих вихідних у всьому світі, пройшла хвилина мовчання в пам'ять про одну з найбільших футбольних ікон всіх часів, йдеться в офіційній заяві ФІФА.

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Нагадаємо, Дієго Марадона помер після серцевого нападу 25 листопада в Аргентині. Йому було 60 років. Колишнього капітана та тренера "альбіселестес" поховали 26 числа неподалік Буенос-Айреса, поруч з його батьками. Також правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за фактом смерті знаменитого футболіста та розслідують всі обставини трагедії.

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