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ФІФА задовольнила скаргу Ленса проти Динамо щодо заборгованості по зарплаті

21:10 1723 Читать на русском
ФІФА задовольнила скаргу Ленса проти Динамо щодо заборгованості по зарплаті
Джермейн Ленс у футболці Динамо / Футбол 24

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) задовольнила позов колишнього гравця Динамо Джермейна Ленса щодо виплати заборгованості по зарплаті.

ФІФА підтвердила, що київський клуб повинен виплатити футболісту 241 тисячу євро (фактична заборгованість по зарплаті) та валютну різницю, яка складає 19 тисяч 315 євро.

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Звинувачення Ленса, що Динамо в 2015 році не сплатило 3 мільйони 431 тисячу 268 грн податків, організація залишила без розгляду, зазначивши, що це справа податкових органів України.

Нагадаємо, що голландець виступав за київський клуб з 2013 по 2015 рік, провівши за команду 49 матчів в УПЛ і забивши 10 голів.

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Головне Джермейн Ленс Джермейн Ленс Динамо Динамо ФІФА
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