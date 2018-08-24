ФІФА заборонила президенту Федерації футболу Палестини відвідувати матчі через заклики спалити футболки Мессі

Президент Федерації футболу Палестини Джибріль Раджуб отримав річну заборону на відвідування матчів через те, що закликав людей спалювати футболки Ліонеля Мессі.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила про запровадження санкцій стосовно президента Федерації футболу Палестини Джибріля Раджуба. У червні цього року чиновник закликав спалити футболки Ліонеля Мессі, якщо той вийде на товариський матч проти Ізраїлю. У підсумку, організація заборонила йому відвідувати матчі протягом року.

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Раджуб брав участь в акції протесту під офісом представництва збірної Аргентини у палестинському місті Рамалла, де закликав команду відмовитись від товариського матчу з історичним ворогом Палестини Ізраїлем.

У підсумку, аргентинська Федерація футболу відмовилась від проведення спарингу, який мав відбутись 9 червня в Єрусалимі.

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