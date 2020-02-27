ФІФА внесла важливі зміни до трансферного регламенту

Засідання ФІФА у Цюріху принесло декілька змін до трансферних правил.

ФІФА вирішила обмежити кількість міжнародних оренд для гравців віком від 22 років і старших, повідомляє офіційний сайт асоціації.

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Зазначається, що в сезоні 2020/21 буде перехідний ліміт – можливо буде орендувати або віддати в оренду вісім гравців. А до сезону 2022/23 ліміт посилиться: максимальна кількість оренд стане 6 – по три на вхід і вихід.

Також прийняте рішення створити фонд для заохочення клубів за виховання гравців. Він буде фінансуватися за рахунок додаткового збору – 1% від трансферу. Система повністю автоматизована, тому гроші за навчання футболістів будуть гарантовано доходити до клубів.

Крім того, вирішено, що офіційні матчі національних чемпіонатів повинні проводитися на території відповідної асоціації ФІФА.

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