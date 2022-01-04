Вже скоро відбудеться церемонія нагородження The Best – стали відомі номінанти на звання найкращого гола у 2021 році.

Форвард збірної Чехії Патрік Шик відзначився неймовірним голом на Євро-2020 у ворота шотландців, який увійшов до трійки номінантів на премію Пушкаша.

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Вишуканий удар екс-півзахисника Тоттенхема Еріка Ламели у ворота Арсенала також серед найкращих. До номінантів долучився нападник Порту Мехді Таремі за фантастичний постріл у ворота Челсі в рамках матчу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, переможець визначиться 17 січня.

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The final three nominees for the Puskas Award 2021



Erik Lamela for Tottenham vs Arsenal pic.twitter.com/jcBrM0enXz — GOAL (@goal) January 4, 2022