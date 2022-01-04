ФІФА визначилась з претендентами на премію Пушкаша – космічні голи
18:37 - Читать на русском
Вже скоро відбудеться церемонія нагородження The Best – стали відомі номінанти на звання найкращого гола у 2021 році.
Форвард збірної Чехії Патрік Шик відзначився неймовірним голом на Євро-2020 у ворота шотландців, який увійшов до трійки номінантів на премію Пушкаша.
ФІФА назвала 7 топ-тренерів, які позмагаються за звання The Best-2021
Вишуканий удар екс-півзахисника Тоттенхема Еріка Ламели у ворота Арсенала також серед найкращих. До номінантів долучився нападник Порту Мехді Таремі за фантастичний постріл у ворота Челсі в рамках матчу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, переможець визначиться 17 січня.
Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter