ФІФА визначила трьох претендентів на премію Пушкаша – у списку екс-зірка Барселони та улюбленець Моурінью
19:28 - Читать на русском
До списку номінантів на найкрасивіший гол увійшли не лише представники європейських чемпіонатів.
Екс-форвард Барселони, а нині зірка Атлетіко Луїс Суарес (гол Мальорці 5:2) претендує на звання автора найкрасивішого гола 2020 року, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
ФІФА оголосив трійку номінантів на найкращого гравця року
За нагороду з уругвайцем побореться його співвітчизник з Фламенго – Джорджіан Де Арраскаета (гол Сеарі 3:0). Замикає трійку номінантів корейський талант Тоттенхема Сон Хин Мін (гол Бернлі 5:0).
Переможець визначиться 17 грудня на церемонії нагородження.
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