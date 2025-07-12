Фінал ЧС-2030 буде зіграний на Сантьяго Бернабеу, інформує Defensa Central з посиланням на видання Marca. Повідомляється, що таким чином ФІФА і Реал в черговий раз продемонстрували своє партнерство – між організацією і клубом прекрасні відносини. Раніше "бланкос" надали ФІФА величезну допомогу в створенні нового формату Клубного чемпіонату світу, який зробив революцію у світі футболу.

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Турнір пройде в Іспанії, Португалії та Марокко, і раніше була інформація, що фінальний матч може пройти в Рабаті, столиці Марокко. Крім того, Барселона намагалася подати заявку на фінал з урахуванням реконструкції Камп Ноу, але ФІФА вибрала саме Сантьяго Бернабеу.

ЧС-2030 пройде з 8 червня по 21 липня 2030 року.

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