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ФІФА вивчає перебування Блаттера на ЧС-2018

21 червня 14:06 232 Читать на русском
ФІФА вивчає перебування Блаттера на ЧС-2018
Йозеф Блаттер / Getty Images

ФІФА "взяла до уваги" інформацію про присутність свого колишнього президента Йозефа Блаттера на матчі чемпіонату світу-2018 в Росії.

"ФІФА взяла до уваги візит пана Блаттера в Росію. У нас немає інших коментарів на цьому етапі", – сказав про поїздку екс-президента організації представник ФІФА в коментарі BBC Sport.

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Напередодні колишній функціонер відвідав матч Португалії та Марокко за персональним запрошенням президента Росії Володимира Путіна. Йозеф Блаттер пішов із посади президента ФІФА три роки тому після корупційного скандалу. Він отримав 8-річний бан на футбольну діяльність. Через це екс-глава ФІФА може відвідувати футбольні матчі лише в статусі глядача, а не VIP-персони.

Відзначимо, що в лютому 2016 року дискваліфікацію Блаттера скоротили до 6 років.

ЧС-2018 2 тур

Португалія - Марокко: Середа 20 червня 2018

Португалія
Матч завершено
1 : 0
Марокко
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 ФІФА Португалія - Марокко Йозеф Блаттер
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