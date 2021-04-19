"Беручи до уваги запити ЗМІ, ФІФА хоче пояснити, що твердо виступає за солідарність у футболі і за модель справедливого перерозподілу, які можуть допомогти розвитку футболу як виду спорту, зокрема на глобальному рівні, оскільки розвиток футболу – основне завдання ФІФА.

ФІФА пригрозила міжнародним баном усім гравцям майбутньої Суперліги

На наш погляд і відповідно до статуту нашої організації, будь-яке змагання з футболу, чи то національне, регіональне чи світова першість, завжди має відображати принципи солідарності, інклюзивності, чесності та справедливості в частині перерозподілу фінансових ресурсів. Ба більше, керівні органи футболу повинні вдатися до всіх засобів законного, спортивного і дипломатичного характеру для забезпечення цих принципів.

На цьому тлі ФІФА може висловити лише несхвальне ставлення до створення "закритої Європейської ліги" за рамками міжнародних футбольних структур і до недотримання вищезгаданих принципів.

ФІФА завжди виступає за єдність у світовому футболі і закликає всі сторони, залучені в гарячі дискусії, вести спокійний, конструктивний і зважений діалог на благо гри, а також духу солідарності і чесності. ФІФА, зрозуміло, зробить все необхідне для того, щоб сприяти спільному руху вперед в загальних інтересах футболу", – наводить слова федерації Football Italia.

Зауважимо, нещодавно клуби-засновники Суперліги (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан) оголосили про створення нового турніру та заявили, що готові спілкуватись з УЄФА і ФІФА щодо співпраці. Головним ініціатором створення змагань був президент "галактікос" Флорентіно Перес.

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