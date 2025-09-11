ФІФА дозволила Атлетіку заявити Ляпорта на всі турніри, в яких бере участь клуб. Палата з суперечок ФІФА розглянула запит клубу з Більбао, вважаючи, що всі умови для підтвердження підписання були дотримані, незважаючи на те, що Аль-Наср не надав інформацію про трансфери в систему TMS до закриття трансферного вікна. ФІФА розглядає можливість підписання, оскільки було доведено, що угода між трьома сторонами була укладена в повному обсязі, а збій в системі узгодження трансферів був помилкою Аль-Насра.

Атлетік розповів, чому трансфер Ляпорта зірвався: "Зовнішні фактори, що перебувають поза контролем"

Атлетік надав документи, що підтверджують відповідність всім вимогам і своєчасне підписання.

Ляпорт негайно приєднається до Атлетіка, який працював над його підписанням все літо, інформує офіційний сайт басків. В ході тристоронніх переговорів гравцеві вдалося домогтися відходу з Аль-Насра, з яким у нього залишався ще рік за контрактом, і Атлетик взяв участь у вирішенні питання, виділивши 10 мільйонів євро на трансфер.

