"Сподіваюся, Інтер переможе Барселону і вийде у фінал Ліги чемпіонів. Як ви знаєте, я відданий фанат Інтера", – заявив днями президент ФІФА Джанні Інфантіно. Як інформує фанатський Твіттер-аккаунт Барселони Som I Serem FCB, ця заява італійця була спрямована на стимулювання маркетингу Клубного чемпіонату світу.

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ФІФА вигідно, щоб у фінал Ліги чемпіонів вийшли ПСЖ та Інтер, а не Барселона та Арсенал. Це пов'язано з тим, що французька та італійська команди є учасниками клубного чемпіонату світу – на відміну від "блаугранас" і "канонірів".

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