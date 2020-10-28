"ФІФА не знає ні про яку угоду. Як ми вже говорили раніше, тема так званої Європейської Суперліги періодично виникає, і ФІФА не хоче більше коментувати це, оскільки існують добре зарекомендовані футбольні інституційні структури.

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Як вже заявив минулого тижня президент ФІФА, основну увагу організація приділяє глобальному розвитку футболу і новому клубному чемпіонату світу, а не якійсь Європейській Суперлізі", – наводить заяву ФІФА BBC.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни створення мегатурніру наразі залишаються невідомими.

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