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ФІФА відповіла на звинувачення щодо фальсифікації голосування премії The Best-2019

21:03 466 Читать на русском
ФІФА відповіла на звинувачення щодо фальсифікації голосування премії The Best-2019
Ліонель Мессі / Getty Іmages

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала заяву у відповідь на звинувачення у фальсифікації голосування премії The Best-2019.

"ФІФА була розчарована повідомленнями в ЗМІ, які ставлять під сумнів чесність процесу голосування премії The Best-2019. Ці повідомлення – несправедливі і вводять в оману. Процедура голосування по кожній нагороді контролюється незалежним спостерігачем, у даному випадку швейцарською компанією Pricewaterhouse Coopers (PwC).

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ФІФА і PwC дотримуються правил розподілу і відповідних стандартних процедур контролю. Відповідно до них, ФІФА попросила всі асоціації надати свої форми голосування як в електронному, так і у письмовому вигляді. Письмові документи також повинні бути підписані відповідальними особами асоціації, а також особами, які брали участь у голосуванні. Тому для того, аби голос був дійсним, він має містити відповідні підписи і печатку асоціації-члена.

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І ФІФА, і незалежний спостерігач можуть продемонструвати, що всі голоси, подані відповідно до правил і у встановлені терміни, були прийняті до уваги. Отже, немає ніяких сумнівів у достовірності результату. Якщо був якийсь випадок неправомірної поведінки, і навіть якщо це не вплинуло на результат голосування, ФІФА проведе розслідування і при необхідності застосує санкції", – сказано в заяві ФІФА.

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