Міжнародна федерація футболу розслідує поведінку уболівальників збірної Мексики під час матчу проти Польщі (0:0) у першому турі Мундіалю.

23 листопада ФІФА відкрила провадження щодо дискримінаційних вигуків мексиканських вболівальників під час поєдинку з "Кадрою", повідомляє ESPN.

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Розслідування відкрите на підставі статті 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА. Іспанська преса запевняє, що фанати північноамериканської збірної негативно висловлювались на адресу представників ЛГБТК+. Вже раніше мексиканська федерація футболу підпадала під санкції ФІФА через викрики фанатів проти гомосексуалів.

Наступний матч Мексика проведе проти Аргентини у суботу, 26 листопада, а завершуватиме виступи на груповому етапі поєдинком проти Саудівської Аравії.

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