"Мене попросити розвинути ідею проведення чемпіонату світу кожні два роки. Я подумав, що це було б цікаво. Але для реалізації такого плану довелося б перетрусити весь футбольний календар і принцип кваліфікації.

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ФІФА зараз не планує переходити на 2-річний цикл. Ми залишаємося на 4-річному циклі, в рамках якого будуть чергуватися чемпіонат світу, жіночий чемпіонат світу, Євро та клубний чемпіонат світу", – цитує директора з розвитку ініціатив ФІФА Арсена Венгера видання L'Equipe.

Нагадаємо, що Венгер раніше висловлював пропозицію з чемпіонатами світу кожні два роки. Останнім часом ФІФА перемкнулася на реалізацію клубного чемпіонату світу.

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