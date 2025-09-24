ФІФА не буде розширювати ЧС-2030 до 64 команд.

На ЧС-2030 залишиться 48 учасників. Як інформує The Guardian, ФІФА не планує розширення до 64 команд.

Раніше пропозицію про розширення кількості учасників на ЧС-2030 висунула Асоціація футболу Уругваю. ФІФА не планує розширення ЧС-2030 до 64 команд.

"Більшість учасників, і не тільки в Європі, вважає, що участь 64 команд зашкодить чемпіонату світу. Буде занадто багато матчів без інтриги, і це може завдати шкоди бізнес-моделі", – повідомило одне з джерел у ФІФА.

