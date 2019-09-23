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FIFA The Best-2019: Джил Елліс – найкраща тренерка 2019 року

22:54 26 Читать на русском
FIFA The Best-2019: Джил Елліс – найкраща тренерка 2019 року
Джил Елліс / New York Times

Головна тренерка жіночої збірної США Джил Елліс випередила Філа Невілла та Саріну Вігман.

Американська фахівчиня стала найкращою тренеркою за версією FIFA The Best-2019.

Легка перемога США над Нідерландами та злива рекордів – американки вдруге поспіль виграли чемпіонат світу

Джил Елліс виграла жіночий чемпіонат світу разом зі збірною США. Відзначимо, що її суперниця Саріна Вігман поступилась із збірною Нідерландів у фіналі турніру, а Філ Невілл також вдало виступив на чемпіонаті світу зі збірною Англії.

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Теги
Світ Жіноча збірна США
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