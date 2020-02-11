ФІФА створить фонд для підтримки гравців, яким не виплачують зарплату

Гравці Дніпра так і не отримали зарплату / фото з відкритих джерел

Гравці, які потерпають від недоброчесності певних клубів, тепер почуватимуться безпечніше.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) спільно з FIFPro організовує фонд, спрямований на підтримку гравців, яким клуби не виплачують зарплату згідно контракту, повідомляє офіційний сайт організації.

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Протягом найближчих трьох років ФІФА має намір виділити новоствореному органу більше 20 млн євро.

На жаль, в Украні практика невиплати зарплат гравцям є досить популярною. У ФІФА відзначили, що у всьому світі збільшується кількість випадків, коли клуб за допомогою різних схем намагається уникнути погашення заборгованості.

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